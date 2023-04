Ein halbes Jahrhundert sind die Verbandsgemeinden inzwischen alt, sie wurden mit einer Verwaltungsreform 1972/73 geschaffen. Die Deidesheimer feierten ihr Jubiläum am Donnerstag. Dabei war der Start vor 50 Jahren einigermaßen holprig.

Was ein Spannungsbogen: von Pop-Klängen über sperrige Themen wie die Kläranlage bis hin zu Comedy-Sprüchen eines Boris Stijeljas. Die Verbandsgemeinde Deidesheim feierte am Donnerstag den Frühlingsanfang und ihren 50. Geburtstag. Es war das erste Mal seit 2019, dass eine solche Veranstaltung in der Stadthalle wieder stattfinden konnte.

Pop-Klänge zur Eröffnung: Criss, die Nachwuchsband mit Christian Schmalz und Daniel Volz. Foto: Mehn

Doch wie geht man mit so einem Behördengeburtstag um? Wie schafft man es, dem Anlass gerecht zu werden, ohne dass Langeweile aufkommt? Die Deidesheimer Verwaltung entschied sich für eine Mischung aus Musik, Rückblick, Grußworten und Comedy. Die Comedy natürlich zum Schluss, als Höhepunkt. Boris Stijeljas, der zusammen mit Sven Mühlberger das Boulevardtheater Deidesheim leitet, ist schließlich einer, auf den man zählen kann, wenn man für gute Laune sorgen will. Doch der Reihe nach.

Pop-Musik zur Eröffnung

Es sind zwei junge Männer, die zu Beginn des Abends auf der Bühne stehen: Christian Schmalz und Daniel Volz aus Niederkirchen. Die beiden, 22 und 23 Jahre alt, kennen sich schon aus Kindergartentagen, seit kurzem machen sie zusammen Musik. Schmalz ist Sänger und Gitarrist, Volz sorgt für die rhythmische Begleitung. „Criss“ nennt sich die Band. Der Auftritt in der Stadthalle ist erst ihr zweiter überhaupt, doch die beiden stehen da mit einer Souveränität, als hätten sie jahrelange Erfahrung. Und bekommen dafür entsprechend Applaus. Schmalz schreibt auch selbst Lieder, und die beiden werden in nächster Zeit sicher auch bei anderen Gelegenheiten zu hören sein. Ergänzt wurde der musikalische Teil von Clara Billinghausen von der Musikschule Deidesheim mit einem Klaviervortrag.

Die Feuerwehr

Wenn es um die Verbandsgemeinde geht, darf ein Blick auf die Feuerwehr nicht fehlen. Schließlich ist die Verwaltung verantwortlich für Brandschutz und die technische Hilfe. In der Verbandsgemeinde Deidesheim sorgen insgesamt 132 Feuerwehrleute ehrenamtlich für die Sicherheit der Menschen, ein Thema, das jeden angeht. Die Videos, die am Donnerstag vom Hochwasser in Forst im vergangenen Jahr gezeigt werden, geben auch im Nachhinein noch Grund zur Sorge. Denn das nächste Hochwasser kommt bestimmt.

Clara Billinghausen, Schülerin der Musikschule Deidesheim. Foto: Mehn

Dass der Katastrophenschutz derzeit neu ausgerichtet wird, und die Verwaltung auch für den Fall eines Gasmangels oder eines Stromausfalls Vorsorge getroffen hat, würdigen die Gäste in der Stadthalle mit einem großen Applaus. Genauso wie die Ankündigung von Verbandsbürgermeister Peter Lubenau, dass die Feuerwehr Deidesheim für ihren Einsatz bei der Flutkatastrophe an der Ahr mit der Fluthilfe-Medaille des Landes geehrt wird. Auf die Bühne geholt wird Holger Ferentz, der Wehrleiter der Verbandsgemeinde-Feuerwehr. Ferentz war bis Ende 2021 zusätzlich auch Wehrführer in Deidesheim, und dafür wurde er jetzt geehrt. Insgesamt ist der Deidesheimer seit über 40 Jahren in der Feuerwehr engagiert, er trat ihr 1981 bei.

Start mit Problemen

Mit dem etwas holprigen Start der Verbandsgemeinde vor 50 Jahren hat sich der Deidesheimer Historiker Berthold Schnabel beschäftigt, nachzulesen in einer Broschüre, die zu dem Jubiläum zusammengestellt wurde. Warum holprig? Die Meckenheimer wollten nicht. Zunächst beschlossen sie einstimmig, dass die Eigenständigkeit der Gemeinde gewahrt werden solle. Dann machte der damalige Bürgermeister den Vorschlag, der Ort solle selbst eine Verbandsgemeinde bilden, unter anderem mit Rödersheim und Assenheim. Die Option schied jedoch schon deshalb aus, weil alle auserkorenen Gemeinden im Landkreis Ludwigshafen lagen und keine Lust hatten, in den Landkreis Neustadt zu wechseln (damals hatten die Kreise noch diese Namen). Aus Sicht der Gemeinde blieben drei Möglichkeiten: Anschluss an Haßloch, an Deidesheim oder an Dannstadt. Die Meckenheimer votierten für Haßloch. Bekanntermaßen kam auch das nicht zustande. Grund war, dass die Landesregierung beschlossen hatte, dass Haßloch verbandsgemeindefrei bleiben soll.

Lob für die Situation heute

Für Julia Kren, die aktuelle Ortsbürgermeisterin von Meckenheim, ist das natürlich Schnee von gestern. Kren ist 34 Jahre alt. „Ich kenne es ja gar nicht anders“, sagt sie. Und lobt die gute Zusammenarbeit innerhalb der Verbandsgemeinde. Auch ihr Niederkirchener Kollege Stefan Stähly betont: „Es hat sich ein starkes Wir-Gefühl entwickelt.“ Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld schließlich fügt hinzu: „Deidesheim hat alle Chancen genutzt und steht hervorragend da.“