Die Verbandsgemeinde Maikammer hat ihre erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2022 ausgezeichnet. Ein Läufer war beim Halbmarathon sehr erfolgreich.

„Sport begeistert die Menschen und führt sie zusammen.“ So begrüßte Bürgermeisterin Gabriele Flach die Anwesenden bei der Sportlerehrung der Verbandsgemeinde Maikammer in der Kirrweilerer Reblandhalle. Flach zeichnete 29 Einzelsportlerinnen und -sportler sowie acht Mannschaften für deren Leistung im Jahr 2022 aus. „Dies ist ein beeindruckendes Ergebnis und zeigt einmal mehr, wie gut und wie breit die Verbandsgemeinde Maikammer auch sportlich aufgestellt ist“, stellte Flach fest.

Mittlerweile sei es in der VG zur guten Tradition geworden, dass einmal im Jahr Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet werden, die in den vergangenen Monaten Herausragendes geleistet und große sportliche Erfolge erzielt hätten. Dass man einmal mehr auf ein erfolgreiches Sportjahr zurückblicken konnte, liegt laut Flach daran, dass es in und um Maikammer viele engagierte Sportvereinen, die auch immer wieder vielversprechende Talente hervorbringen.

Sport verbindet

Das Sport verbindet, zeigt sich laut der Bürgermeisterin auf allen großen Sportveranstaltungen, aber auch im bescheideneren Rahmen bei Sportfesten in kleineren Städten und Ortschaften, nicht zuletzt bei Auszeichnungen in den Heimatorten aus denen die Sportlerinnen und Sportler kommen. Sie gratulierte jedem einzelnen der Geehrten. „Ihr habt wieder euer Bestes gegeben und seid im entscheidenden Moment über euch selbst hinausgewachsen“, lobte sie.

Herausragend die Leistung von Lennart Nies, der beim Berlin-Marathon im September 2022 auf Platz 50 von 35.000 Teilnehmern ins Ziel lief. Dabei erreichte er mit 2 Stunden, 21 Minuten und 50 Sekunden die Drittschnellste jemals von einem Pfälzer gelaufene Zeit über die Distanz von 42,195 Kilometern. Im Oktober 2022 gewann Nies in München die Gesamtwertung im Halbmarathon in einer Stunde, acht Minuten und 54 Sekunden. Dies als Läufer, der in der „Seniorenklasse“ M 35 mit dabei war.

Rassiga-Garde tanzt

„Ohne intensives Training, ohne Disziplin, ohne die Bereitschaft, für ein lohnendes Ziel auch eine Menge Strapazen auf sich zu nehmen, geht es nicht. Talent und Begabung sind das eine; worauf es ankommt, ist die Fähigkeit, etwas daraus zu machen,“ betonte die Bürgermeisterin. Solche Leistungen verdienten Anerkennung, Anerkennung verdiene aber auch die sportliche Haltung jedes Einzelnen. „Der Sieg ist dabei nur ein kurzer Augenblick im sportlichen Leben“, stellte Flach fest. Der Alltag sei das Training; der Alltag sei das Bemühen, Sport und sonstige Verpflichtungen unter einen Hut zu bekommen.

Flachs Dank ging an Alexandra Hünerfauth und Carina Litty für die Organisation der Veranstaltung, sowie an Meike Anton, der Vorsitzenden des TV Kirrweiler. Der Verein hatte die Halle für die Ehrung bereitgestellt. Im Anschluss erfreute die Rassiga-Garde des Karneval Clubs Maikammer „Die Päädeldancers“ unter der Leitung von Martina Schreber die Anwesenden mit einem Auftritt.

Die Geehrten

AC Maikammer: Luis Laurin Speck, Silas Schöfer, Luca Mayer, Robin Wahl, Elias Schweizer, Benjamin Veith, Josephine Magnien, Tobias Braun, Lisa Hanbuch, Udo Wagner, Jasmin Wittemann, David Jahn, Nico Rehm und Samuel Kettenbach.

TV Maikammer: Stefan Nett, Sandra Fahrnschon, Elke Damm, Stefanie Sojka, Horst Weber (alle Rasenkraftsport); Lennart Nies, Eric Nies, Heiko Götz, Florian Schlindwein, Bernhard Schreieck, Bernhard Schwab, Christoph Seibel, Jochen Küster, Benedikt Müller, Manfred Borell, Dorothea Falkenstein, Jürgen Falkenstein und Marcel Job (alle Leichtathletik).

Aus der Verbandsgemeinde stammen Dieter Rackow (TSG Haßloch, Kegeln) und Flynn Laux (SC Neustadt, Wasserball).