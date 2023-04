Lambrecht. Personalnot ist laut Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU) der Grund für einige Missstände in Lambrecht. Er sieht aber eine Lösung für die Probleme.

Im Lambrechter Stadtrat war im Februar Kritik geäußert worden, dass die Verbandsgemeindeverwaltung Hinweise von Stadtratsmitgliedern etwa in Bezug auf Müll in der Stadt oder Falschparker nicht beachten würde. Trotz mehrfacher Meldungen seien diese Missstände nicht beseitigt worden, echauffierten sich damals mehrere Stadträte. In der jüngsten Stadtratssitzung nannte Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU) Personalmangel beim Fachbereich Bürgerdienste der Verbandsgemeindeverwaltung, zu dem die Ordnungsabteilung gehört, als Grund, dass die Missstände nicht zeitnah behoben worden seien. Zwei Mitarbeiter des Fachbereichs, darunter der stellvertretende Fachbereichsleiter, seien nicht mehr bei der Verwaltung, ein weiterer Mitarbeiter sei seit längerem krank. „Seit 1. April sind die Stellen wieder besetzt“, informierte Kuhn. Er hoffe, dass es mit der Abhilfe bei Beschwerden in Zukunft besser werde.