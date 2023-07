In der Vorrundenbesprechung der Staffeln West der Fußball-B- und C-Klasse Rhein-Mittelhaardt erläuterten die Verbandsvertreter einige Änderungen. Einige Strafen werden teurer.

Ab dieser Saison kostet es einen Verein nicht nur zehn, sondern 30 Euro, wenn er nicht bei der Spielleitersitzung vertreten ist. Am Mittwochabend fehlten Vertreter des SV 1911 Bad Dürkheim und von TuS Diedesfeld II, sodass gleich zwei Clubs von der neuen Regel betroffen sind.

Kreisvorsitzender Klaus Karl informierte über weitere Änderungen im Spielbetrieb: „Ab sofort sollen die Mannschaften vor dem Anpfiff wieder zusammen einlaufen und sich per Handschlag begrüßen. Ich finde das gut, denn dann könnt Ihr Euch dabei gleich für nach dem Spiel verabreden.“

Nicht anzutreten wird teurer

Spielberechtigungslisten könnten sowohl digital als auch in Papierform bereitgehalten werden. „Wenn die Liste digital ist, bitte ich, aber älteren Kollegen zu helfen“, appellierte Karl. Bei Spielausfällen seien bisher alle Spieler für anschließende Begegnungen unterer Mannschaften gesperrt gewesen. „Jetzt gilt das Verursacherprinzip, was bedeutet, dass nur noch Vereine betroffen sind, die den Spielausfall verursacht habe“, erklärte er. Überhaupt seien Strafen wegen Nichtantretens nun teurer, nicht mehr 50 sondern 75 Euro, an den letzten vier Spieltagen sogar 150 Euro. In schweren Fällen sei sogar ein Punktabzug, auch für die kommende Runde, möglich.

Von der Entscheidung, dass in vielen Spielklassen mehr Mannschaften als bisher absteigen können, in solchen mit mehr als 18 sogar acht, ist die B-Klasse Rhein-Mittelhaardt nicht betroffen. Der Staffel Ost gehören in der kommenden Saison 15, der Staffel West 14 Mannschaften an.

Mehr Rote Karten befürchtet

Außer der Einführung der Zeitstrafe, welche die Gelb-Rote Karte ersetze, wusste Schiedsrichterobmann Frank Roß nur über wenige Regeländerungen zu informieren. In der B- und C-Klasse gebe es jedoch bezüglich der Zeitstrafe einen Vorteil gegenüber höherklassigen Teams, falls ein Torhüter eine solche Strafe erhalte. „Durch die Möglichkeit des Rückwechsel, kann man dann für einen Feldspieler einen anderen Torwart einwechseln. Der für zehn Minuten ausgeschlossene muss dann aber zunächst als Feldspieler zurückkommen und kann erst bei der nächsten Unterbrechung ins Tor zurück“, führte Roß weiter aus. Im Übrigen sei zu beachten, dass ein Spiel abgebrochen werden müsse, wenn eine Mannschaft durch Zeitstrafen plötzlich weniger als sieben Spieler auf dem Platz habe, erläuterte Roß. Er befürchte übrigens, dass es bald mehr Rote Karten als bisher gebe, da auf eine Zeitstrafe als nächste Sanktion zwingend Rot folgen müsse.

Der traditionell der B-Klasse Ost angehörenden SV Geinsheim II läuft jetzt laut Karl in der Staffel West auf. „Ansonsten hätte man die drei Haßlocher Mannschaften, die in der Staffel Ost bleiben, trennen müssen“, erklärte der Kreisvorsitzende. Von den vier Mannschaften, die während oder nach der vergangenen Saison in der B-Klasse zurückgezogen hatten, wagt der FC Leistadt in der C-Klasse West einen Neuanfang.