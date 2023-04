Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alle Veranstalter sind zufrieden. Das Mandelblütenfest zu entzerren und am zweiten Wochenende mit anderen Angeboten zu kombinieren, scheint viele Gäste überzeugt zu haben. Am Sonntag ist es in und um Neustadt voll, das Wetter spielt kaum eine Rolle.

So gut wie selten ist die Stimmung im Neustadter Ratssaal und seinem Foyer. Fast ausgelassen. Das kann natürlich an den 115 Tropfen liegen, die an diesem Sonntag rosafarben in den Gläsern leuchten.