Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mandelblütenfest, Mußbacher Spitzen, Frühlingsmarkt, Rosa Leuchten im Glas, verkaufsoffener Sonntag: Beim Neustadter Angebot an diesem Wochenende weiß man gar nicht, wo anfangen. Ein Routenvorschlag, um nichts zu verpassen.

Erste Station: Frühlingsmarkt

Um 11 Uhr öffnet am Sonntag, 2. April, der Frühlingsmarkt in Neustadt am Markt- und Hetzelplatz. Dort könnte eine Veranstaltungstour am