Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Neustadter Altstadtlauf, der am 12. August geplant war, ist überraschend abgesagt. Der Veranstalter führt einige Gründe für die Entscheidung an.

Die Absage kam ein wenig überraschend. In diesem Jahr war der Lauf gemeinsam mit einem Trailrun am Samstag sowie dem Mountainbike-Marathon am Sonntag am gleichen Wochenende angesetzt. Nicht nur