Aufgrund des Feiertags Christi Himmelfahrt am Donnerstag gibt es in dieser Woche Veränderungen beim Wochenmarkt in Neustadt. Der Markttag wird nach Angaben von Marktsprecher Martin Braun von Donnerstag auf Mittwoch vorverlegt. Somit finden Kunden die Wochenmarkt-Stände am Dienstag und am Mittwoch auf dem Marktplatz. Es gibt wegen des Demokratiefestes zudem noch eine weitere Änderung am Samstag: Dann finden sich die Marktstände nicht auf dem Marktplatz, sondern auf Juliusplatz, Kartoffelmarkt sowie entlang des Stadthauses und der Stiftskirche. Am Samstag endet der Wochenmarkt zudem eine Stunde früher als gewohnt.