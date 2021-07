Seit Mitte Mai müssen die Bürger in den Neustadter Weindörfern für einen Corona-Schnelltest nicht mehr zwingend in die Stadt fahren. Sie können sich stattdessen in einem Bus des Deutschen Roten Kreuzes testen lassen, der in den Ortsteilen Halt macht. Doch weil der Bedarf zurückgegangen ist und darüber hinaus die Haardter Straße wegen einer Kanalsanierung gesperrt wird, müssen die Fahrzeiten angepasst werden. Statt an drei Tagen ist der Bus ab Montag, 12. Juli, nur noch an zwei unterwegs – montags und mittwochs. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Ab Mittwoch, 14. Juli, entfallen wegen der Bauarbeiten in der Haardter Straße die Haltepunkte auf dem Firmengelände von Motoren-Baader in Lachen-Speyerdorf sowie im Haardter Mandelring.