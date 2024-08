Dank schneller Notrufe konnte die Feuerwehr am Freitagnachmittag einen größeren Vegetationsbrand in der Landwehrstraße beim Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium verhindern. Auf einem verwilderten Grundstück brannte eine etwa zwölf Quadratmeter große Fläche. In wenigen Minuten hatte die Wehr das Feuer gelöscht. Im Einsatz waren sieben Wehrleute mit zwei Fahrzeugen.