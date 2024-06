Das Sommerfest des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) findet zum dritten Mal im Ketschauer Hof in Deidesheim statt. Termin ist am Sonntag, 7. Juli, 14 bis 21 Uhr. Die RHEINPFALZ verlost zwei Eintrittskarten im Wert von insgesamt 550 Euro.

Der Verband Deutscher Prädikatsweingüter vertritt rund 200 deutsche Weingüter und setzt sich für verbindliche Qualitätsstandards in der Weinherstellung ein.

Verschiedene Genuss-Stationen sind laut Veranstalter für das Sommerfest geplant. 26 VDP-Spitzenweingüter präsentieren ihre Weine aus Ersten und Großen Lagen sowie Raritäten in Magnum-Flaschen an der „Big Bottle Bar“ und an Weinstationen im Innenhof und Park des Ketschauer Hofes. So ist beim VDP-Sommerfest das „Gourmetrestaurant L.A. Jordan“ mit seinem Küchenchef Daniel Schimkowitsch mit am Start, das einzige Zwei-Sterne Restaurant an der Deutschen Weinstraße. Daneben zeigen Jörg Glauben vom „Restaurant 1718“, Mike Deuschel vom „Restaurant Riva“, Tony Oehm von der „Pâtisserie Restaurant Riva“ sowie Piotr Suszek vom „Restaurant Sushi B.“ und Christian Meier vom „Restaurant Leopold“ ihre Küchenkünste. Darüber hinaus werden erwartet: Oliver Röder von „Landlust Burg Flamersheim Bembergs Häuschen“ aus Euskirchen und Thomas Manthey vom „Restaurant Esszimmer“ aus Neustadt. Zu Gast aus Gönnheim ist Marco Grenningloh von „Grenningloh – das Restaurant im Hofgut“ und aus Würzburg Grischa Euler vom „Kochstoff Euler Fine Food“. Für musikalische Unterhaltung sorgt die „C3ntral Hausband“.

Tickets für die Veranstaltung sind unter www.ketschauer-hof.com erhältlich. Der Preis liegt bei 275 Euro pro Person.

Verlosung

Der Veranstalter hat Eintrittskarten für zwei Personen im Wert von insgesamt 550 Euro für eine Verlosung zur Verfügung gestellt. Wer die zwei Tickets gewinnen will, schickt bis einschließlich Montag, 17. Juni, eine E-Mail mit Angabe einer Telefonnummer an redneu@rheinpfalz.de. Die gewonnenen Tickets werden am Veranstaltungstag am Eingang hinterlegt.