Unter dem Motto „Wir schmeißen nicht das Handtuch“, veranstaltet der Sozialverband VdK am Donnerstag, 8. Oktober, einen Aktionstag für die häusliche Pflege. Jeder, der Angehörige pflegt oder selbst zu Hause gepflegt wird, kann mitmachen: am Donnerstag ein weißes Handtuch nehmen, es aus dem Fenster hängen und damit ein Zeichen setzen. „Die Probleme und Nöte von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen finden zu wenig öffentliche Beachtung“, kritisiert Dieter Cullmann, Vorsitzender des VdK-Kreisverbands Neustadt-Bad Dürkheim. „Das möchten wir ändern. Die weißen Handtücher an den Fenstern werden zeigen: Hier gibt es Menschen, die sich aufopferungsvoll für andere Menschen einsetzen und mehr Unterstützung verdienen.“ Wer mitmacht, könne zusätzlich das Aktions-Motto ins Fenster hängen. Das Plakat könne kostenlos auf der VdK-Internetseite heruntergeladen werden.