„Wir sind an Ihrer Seite!“, zitiert Hildrun Siegrist das Motto des Sozialverbands VdK Rheinland-Pfalz, wenn sie über das jüngste Projekt des Ortsverbands Lachen-Speyerdorf-Duttweiler berichtet. „Zur Zeit können wir keine Treffen machen, unser Herbstfest mussten wir auch absagen“, so die Ortsverbandsvorsitzende. Aber man halte weiter Kontakt zu den Mitgliedern und wolle auch die beiden Weindörfer weiter unterstützen. „Wir haben daher entschieden, den Kindertagesstätten zu helfen, zum Beispiel mit Spielsachen“, so Siegrist. Gespendet wurden Handtrommeln, Schwungtücher und Bücher für die integrative Kindertagesstätte „Regenbogen“ der Lebenshilfe sowie Bastelmagnete für den städtischen Kindergarten in der Pestalozzistraße, beide Lachen-Speyerdorf.