Dem VdK-Ortsverband Lachen-Speyerdorf-Duttweiler drohte ohne aktiven Vorstand die Auflösung: Nach einem Aufruf von Ruth Groll (Kreisverband Neustadt) beim Herbstfest am Samstag erklärte sich Claus Schick bereit, den Vorsitz zu übernehmen, wenn sich weitere Mitglieder für einen kommissarischen Vorstand fänden. Das teilt der Ortsverband mit. Seinem Aufruf folgten demnach als Stellvertreterin Angelika Reif, als Schatzmeisterin Edeltraut Knerr, als Schriftführer Andreas Böhringer und als Beisitzer Rosemarie Biegel, Regina Zwing, Wolfgang Güllich und Wolfgang Rühling. Im Frühjahr soll dieser Vorstand in einer Mitgliederversammlung endgültig gewählt werden. Am Samstag wurden zudem langjährige Mitglieder geehrt: Für 50 Jahre bekam Gertrud Sommerauer die goldene Ehrennadel des Sozialverbandes, für 30 Jahre wurde Nora Koppa geehrt.