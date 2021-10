Laut Polizei haben bisher noch unbekannte Täter mehrfach ein Gartengrundstück am Rothenbusch betreten und dort durch Vandalismus Schäden verursacht – zuletzt am Dienstag. Zunächst hätten die Täter „nur“ einen Zaun heruntergedrückt, um aufs Grundstück zu kommen. Doch bei späteren Besuchen hätten sie Steine in einen Pool geworfen, wodurch eine Plane beschädigt wurde. Insgesamt sei bisher ein Schaden in dreistelliger Höhe entstanden, so die Polizei. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter auch andere Gartengrundstücke illegal aufgesucht haben. Da die Inhaber ihre Grundstücke nur unregelmäßig besuchen, kann die Polizei keine weiteren Angaben zu den Tatzeitpunkten machen. Die Polizei bittet Geschädigte und Zeugen, sich unter Telefon 06321 8540 zu melden.