Drei Personen haben am Montag gegen 14.30 Uhr in der Stettiner Straße mehrfach gegen einen Zigarettenautomaten getreten und sind dann Richtung Branchweilerhofstraße weitergelaufen. Das hat eine Zeugin der Polizei gemeldet. Eine Streife machte die drei Personen aufgrund der Beschreibung der Zeugin in der Roßlaufstraße ausfindig. Zwei flüchteten über die Gleise am Bahnhof Böbig, die dritte Person konnte kontrolliert werden. Der 15-Jährige aus dem Raum Ludwigshafen wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben.