Ein Zeuge informierte die Polizei am Samstag kurz vor Mitternacht, dass sich zwei Personen an einem in der Robert-Stolz-Straße geparkten Auto zu schaffen machen. Die Polizisten stellten fest, dass die Unbekannten an einem Wagen den Mercedes-Stern abgerissen hatten. Bei einem weiteren Auto war der rechte Außenspiegel abgeschlagen worden. Ein Täter soll ein Mann sein. Er trug kurze Hosen, war oberkörperfrei und hat gelockte Haare. Die zweite Person war eine Frau mit roten Haaren. Beide sind etwa 20 bis 25 Jahre alt. Hinweise an die Polizei: Telefon 06321 8540.