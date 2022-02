Ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist durch einen Einbruch in eine Schulsporthalle in Lambrecht entstanden. Unter anderem wurde der Hallenboden stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Eingangstür zur Halle war eingedrückt worden. Laut Polizei ist die Tat zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, begangen worden. Die Kripo Neustadt sucht nach Hinweisen auf die Täter, Telefon 06321/854-0.