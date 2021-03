Der Polizei sind am frühen Montagmorgen mehrere Sachbeschädigungen in Lachen-Speyerdorf gemeldet worden. In der Straße Im Ringel seien zwei Autos mit einem spitzen Gegenstand offenbar mutwillig beschädigt worden, wie die Beamten mitteilen. Ebenso eine Holzbrücke, die über den Bachlauf zu einem Privatgrundstück führt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06321/854-0.