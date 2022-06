In der Nacht auf Freitag sind in Haßloch in der Straße Untere Bleiche Teile eines Gartenzauns niedergetreten worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200 Euro. Die Sachbeschädigung könnte im Zusammenhang mit einer Gruppe von Jugendlichen stehen, die in der Nacht lautstark durch das Wohngebiet zog, heißt es im Polizeibericht. Ebenso wurde ein in der Straße Schäferwäldchen geparkter Dacia Logan mit einem Tritt beschädigt. Ein Schuhabdruck konnte an einer Tür festgestellt werden. Der Schaden hier wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen, Telefon 06324/9330.