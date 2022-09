In Gimmeldingen sind im Bereich Holzmühlstraße und Peter-Koch-Straße wiederholt Autos zerkratzt worden. Darüber hat Ortsvorsteherin Claudia Albrecht mit dem Ortsbeirat diskutiert. „Wir möchten die Bürger auffordern, sich in der Ortsverwaltung zu melden, wenn sie Verdächtiges beobachten“, so Albrecht.