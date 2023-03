Einen Schaden von rund 2500 Euro hat nach Angaben der Polizei ein noch unbekannter Täter in Haßloch angerichtet. Laut Polizeibericht hat der Täter zwischen Mittwoch, 11.30 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, ein in der Wilhelmstraße geparktes Auto zerkratzt. Hinweise von Zeugen an die Polizeiinspektion Haßloch: Telefon 06324 9330.