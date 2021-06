Gleich viermal haben Vandalismus-Fälle in den vergangenen Tagen die Neustadter Polizei beschäftigt. Zwei Täter konnten schon ermittelt werden, bei zwei Taten hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321/8540. So ist noch unklar, wer zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 7 Uhr, einen Aufzug des Amtsgerichts in der Robert-Stolz-Straße beschädigt hat. Laut Polizei richtete der Täter durch Tritte Schäden an. Ebenfalls noch gesucht wird derjenige, der in Hambach einen festinstallierten Mülleimer an der Dr.-Albert-Finck-Grundschule aus der Verankerung gerissen hat. Die Tat passierte zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 22 Uhr. An der Schule wurde zudem noch die Tür eines Holzschuppens eingetreten. Dagegen haben die Polizisten am Montag um 14.15 Uhr einen 20-jährigen Vandalen am Krankenhaus Hetzelstift erwischt. Er hatte sich so sehr darüber geärgert, dass er seine Freundin nicht besuchen durfte, dass er einen Mülleimer im Bereich der Notaufnahme beschädigte. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei in der Nacht zum Dienstag kurz nach Mitternacht einen 31-Jährigen ermitteln, der in der Landauer Straße einen abgestellten E-Scooter umstieß und zerstörte. Der Mann war bis zum Eintreffen der Polizisten schon in die Grainstraße weitergegangen, wo er eine Mülltonne und ein mobiles Verkehrsschild umwarf.