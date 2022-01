Der Wolfsburgverein hat noch keine Informationen über die Täter, die vergangene Woche durch Vandalismus Schäden an der Wolfsburg angerichtet haben. Der Verein hofft aber, dass sich doch noch Zeugen melden. Durch einen Gönner habe die Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, von 100 Euro auf 1000 Euro erhöht werden können, teilt Vereinsvorsitzender Florian Hofmann mit. Die unbekannten Täter hatten drei erst kürzlich gepflanzte Elsbeeren-Bäume abgesägt und zusammen mit ihren Holzstützen angezündet. Ebenfalls demoliert wurde die Weihnachtsdekoration, mit der der Naturkindergarten Am Sonnenhang den Ausschank verziert hatte. Außerdem wurde auf einem der Holztische Feuer gelegt.

Laut Hofmann erwägt der Wolfsburgverein nun die Installation einer Kamera im „besonders gefährdeten Bereich der Burgschänke“, um Vandalen künftig abzuschrecken. Der Verein sei dazu in Gesprächen mit Stadtverwaltung und Polizei. Ein Bürger aus Gimmeldingen wolle den Verein mit einer Spende bei der Anschaffung einer Kamera unterstützen. Hofmann freut sich zudem, dass bereits Spenden angeboten worden seien, um neue Bäume zu pflanzen. „Eine Nachpflanzung der Bäume kommt aber erst in Frage, wenn das Gefährdungspotenzial durch eine Kamera oder regelmäßige Kontrollen durch die Stadt reduziert wurde“, betont Hofmann. Hinweise zur Tat vor einer Woche per E-Mail an wolfsburg-neustadt@web.de.