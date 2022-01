Entsetzen beim Neustadter Wolfsburgverein: Anfang der Woche haben Vandalen an der Wolfsburg eine „Schneise der Zerstörung geschlagen“, beklagt Vereinsvorsitzender Florian Hofmann. Ihm zufolge haben die unbekannten Täter die drei erst kürzlich gepflanzten Elsbeeren-Bäume abgesägt und zusammen mit ihren Holzstützen angezündet. Ebenfalls demoliert wurde die Weihnachtsdekoration, mit der der Naturkindergarten Am Sonnenhang den Ausschank verziert hatte. Außerdem wurde auf einem der Holztische Feuer gelegt. „Wir sind wirklich entsetzt und sehr betroffen von dieser sinnlosen und verachtenden Tat“, fasst Hofmann die Reaktionen der Vereinsmitglieder zusammen. Er habe Strafanzeige bei der Polizei gestellt. Ein Vereinsmitglied habe zudem 100 Euro als Belohnung für Hinweise ausgelobt. Hinweise können per E-Mail an wolfsburg-neustadt@web.de geschickt werden.