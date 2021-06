Erst am Montag ist der Trinkwasserspender der Stadtwerke in der Fußgängerzone gemeinsam mit dem Projekt „Wasser in die Stadt“ in Betrieb genommen worden. Und schon gibt es Probleme mit Vandalismus. Laut Angaben der Stadtverwaltung haben Bauhof-Mitarbeiter am Dienstag bemerkt, dass Unbekannte den Trinkwasserspender mit verschiedenen Aufklebern beklebt haben. Die Stadtverwaltung hat deshalb Strafanzeige bei der Polizei gestellt. „Es ist zwar eine schwächere Form der Sachbeschädigung und des Vandalismus, aber ich möchte nicht einsehen, dass es Zeitgenossen witzig finden, mit viel Aufwand hergestelltes öffentliches Eigentum so zu verschandeln“, betont Oberbürgermeister Marc Weigel. Für Hinweise, die auf die Spur der Verursacher führen, hat er zudem eine Belohnung in Höhe von 500 Euro in Aussicht gestellt. Hinweise bitte direkt an die Polizei unter Telefon 06321/8540.

Trotz des Ärgers betont die Verwaltung in einer Mitteilung aber auch, dass die Funktion des Wasserspenders nicht beeinträchtigt worden sei. Die Aufkleber seien mittlerweile wieder entfernt worden.