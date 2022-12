Der von Ehrenamtlichen weihnachtlich geschmückte Geißbockbrunnen auf dem Herzog-Otto-Platz wurde in der Nacht zum Donnerstag, 8. Dezember, beschmiert und beschädigt. Eine Nacht zuvor waren mehrere Fensterscheiben am Zunfthaus mit einem Nothammer eingeschlagen oder beschädigt worden. Wie die Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck (FWG) auf Anfrage mitteilt, wurde der von Theo Rörig gestaltete Brunnen mit weißer Farbe übergossen und die Weihnachtsdekoration teils zerstört. Die Dekoration sei wieder hergerichtet worden, doch sei eine Lichterkette zerstört. Der Brunnen selbst, ein von Rörig gestalteter Geißbock und eine Stele seien mit weißer Farbe beschmutzt worden. Bisher sei nicht klar, ob die Farbe entfernt werden kann. Im vergangenen Jahr war die Dekoration ebenfalls zerstört worden. Nach Informationen der RHEINPFALZ war der diesjährige Vandalismus bei Facebook angekündigt worden. Dort soll auch ein Mitglied der Gruppe, die ehrenamtlich den Brunnen schmückt, beschimpft worden sein. Bürgermeister Karl-Günter Müller hat wegen der Beschädigungen Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen.