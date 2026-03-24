Vor einigen Tagen ist aufs Gelände des städtischen Bauhofs in der Nachtweide eingebrochen und dort eine große Wand besprüht worden. Offenbar waren glühende Fans des Fußballzweitligisten 1. FC Kaiserslautern am Werk, denn auf der Wand prangt nun ganz groß „1. FCK“ . Bei der Stadt ist man darüber alles andere als glücklich – und zwar unabhängig von der jeweiligen Fußballleidenschaft, wie Pressesprecher Andreas May betont: „Die künstlerische Ausführung ist nicht ohne Talent. Der Weg dorthin – Einbruch mit Sachbeschädigung – bleibt dennoch strafbar. Die Stadt setzt daher auf Aufklärung statt Applaus und erstattet Anzeige.“ Wer in der Nacht vom 16. auf den 17. März im Bereich Nachtweide etwas beobachtet hat, wird daher gebeten, sich mit Hinweisen zu Tat und/oder Täter bei der Stadt oder der Polizei zu melden.