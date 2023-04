In den vergangenen Wochen sei es mehrfach zu Vandalismus auf der Wolfsburg gekommen, informiert Jörg Kaufmann vom Wolfsburgverein. Für die Ehrenamtlichen vom Verein sei das sehr ärgerlich, da die Vandalen durch ihre Aktionen Kosten verursachen, da die Schäden immer wieder beseitigt werden müssen. Außerdem sind immer wieder neue Arbeitseinsätze erforderlich, um die Anlage gut in Schuss zu halten, beklagt Kaufmann. Zuletzt seien innerhalb weniger Tage ein Zaun umgestoßen, ein an einem Baum angebrachtes Hinweisschild angezündet und die Strahler der Burgbeleuchtung durch Steinwurf beschädigt worden. Ferner hätten Unbekannte zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, ein Hakenkreuz in einen Holztisch bei der Burgschänke geritzt. Für die Sachbeschädigung mit dem Hakenkreuz sei bei der Polizei auch Anzeige erstattet worden, so Kaufmann. Der Verein bittet Bürger, sich bei Auffälligkeiten rund um das Wolfsburg-Gelände oder bei Hinweisen zu Tätern zu melden: bei Polizei und Ordnungsamt oder per Mail beim Wolfsburgverein: wolfsburg-neustadt@web.de. An der Wolfsburg kommt es immer wieder zu Vandalismus. Der Verein hat auch den Innenstadtbeirat eingeschaltet und hofft über ihn auf Unterstützung. Unter anderem wurde über eine Kameraüberwachung nachgedacht, doch dies ist wegen des Datenschutzes nicht möglich.