Valerie Jakob in Neustadt: Eine Lesung, die nicht unterhält, sondern aufrüttelt. In der Stadtbücherei wurde Literatur zum Erinnerungsraum.

Und plötzlich saß die Geschichte mit auf den Stühlen – unbequem, beharrlich, unausweichlich. Am Freitag stellte die Autorin Valerie Jakob, die unter ihrem bürgerlichen Namen Karolina Fell in Lambrecht aufgewachsen ist und heute in Berlin lebt, ihren Roman „Frag nicht nach Agnes“ in Neustadt vor. Nach „Mauersegler“ (2021) und „Hotel Atlantique“ (2017) ist es das dritte Buch der Autorin, das sich mit den langen Schatten des Zweiten Weltkriegs beschäftigt. – erneut mit starkem Frankreichbezug und historisch präzise recherchiertem Hintergrund.

Der Roman verbindet drei Generationen einer aus dem Elsass stammenden Familie und zeigt, wie private Lebensläufe unauflöslich mit dem Lauf der Geschichte verstrickt sind.

Ausgangspunkt ist ein harter, scheinbar anklagender Satz der Töchtergeneration: „Großmutter hat mein Leben zerstört“. In der Lesung jedoch ließ die Autorin bewusst die Ebenen der Tochter Monika und der Enkelin Lilo außen vor. Stattdessen konzentrierte sie sich ganz auf die Großmutter, die Protagonistin Agnes Steiner. In vier eindringlichen Passagen entfaltete sich Agnes’ Perspektive: eine Frau, die an den Zumutungen der Nachkriegszeit nicht zerbricht, sondern sich mit einem schlichten, fast trotzigen Credo behauptet: „Man muss an die Zukunft glauben, um die Gegenwart zu ertragen“. Agnes’ Ehemann Walter kehrt traumatisiert aus russischer Gefangenschaft zurück – ein Heimkehrer, innerlich zerstört, äußerlich funktionierend. Die Problematik dieser Kriegsheimkehrer, ihre Sprachlosigkeit und die Spannungen, die daraus in den Familien entstehen, ziehen sich als leiser, aber unerbittlicher Strom durch den Roman.

Figuren ohne Dämonisierung gezeichnet

Valerie Jakob zeichnet diese Figuren ohne Dämonisierung. Walter erscheint als „ganz normaler Mann“ seiner Generation, einer, der sein „eheliches Recht“ so selbstverständlich einfordert wie die Rückkehr seiner Frau aus der Anstellung bei der französischen Besatzungsmacht an den heimischen Herd. Walter ist verstrickt in Kriegsverbrechen. Und schon bald wieder Beamter. Eingebettet ist das Szenario in das bundesrepublikanische Wirtschaftswunder. Es ist gerade diese Normalität, die das Buch so verstörend macht. Es geht um Schweigen, um Vertuschen vor dem Hintergrund früher Blockbildungen West-Ost, und der Westintegration, die wichtiger war als die konsequente Verfolgung von Kriegsverbrechern.

Der konkrete historische Anlass des Romans ist das Massaker der Waffen-SS im französischen Dorf Oradour-sur-Glane am 9./10. Juni 1944 – und der erst sehr spät geführte Prozess gegen einen damals Verantwortlichen, der inzwischen über 90 Jahre als war. Fragen stehen im Raum, die auch Jahrzehnte später nichts von ihrer Dringlichkeit verloren haben: Warum erst so spät? Was wusste die Familie? Und wie konnte es überhaupt zum millionenfachen Mord kommen? Historiker schätzen heute, dass es in Deutschland rund 250.000 Kriegsverbrecher gab.

Verschweigen vererbt blinde Flecken

Ein zentrales Motiv des Romans ist das behütete Aufwachsen der Nachkriegsgeneration – als scheinbarer Segen, der sich bei näherem Hinsehen als Folge eines kollektiven gesellschaftlichen Schweigens entpuppt. Das Verschweigen mag schützen, aber es vererbt auch blinde Flecken.

Rund 50 Zuhörer lauschten der Lesung gebannt. Im anschließenden Gespräch öffnete sich der Raum: Eigene Familiengeschichten, persönliche Sichtweisen und offene Fragen wurden geteilt. Die Literatur erwies sich einmal mehr als Katalysator für Erinnern und Verstehen.

Diese Lesung in Neustadt zeigte eindrucksvoll, wie ein fiktiver Roman historische Wahrheit nicht nur abbilden, sondern fühlbar machen kann – und wie notwendig es ist, auch das scheinbar „Normale“ der Vergangenheit zu befragen, um die Gegenwart zu begreifen.