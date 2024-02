Mit einer Performance in Zusammenarbeit mit der Mannheimer Schauspielerin Vivian Schöchlin als Höhepunkt endet am Sonntag, 4. Februar, die Ausstellung von Valentina Jaffé beim Neustadter Kunstverein in der Villa Böhm. Das Event, bei dem die aus Tusche- und Aquarell-Blättern bestehende Bodeninstallation „Skins“ gleichsam in Bewegung überführt werden wird, beginnt um 15 Uhr. Geöffnet ist die Schau der 1990 in Bad Dürkheim geborenen Künstlerin, die inzwischen freischaffend in Mannheim tätig ist, ansonsten noch heute und morgen von 15 bis 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Zu sehen sind vorrangig Papierarbeiten, die oft lustvoll die Grenze hin zur Collage oder zur Installation überschreiten. Der Eintritt ist frei. Noch bis 3. März zu sehen ist dagegen die Ausstellung „re:set“ in der „Bürgy-de Ruijter Gallery“ in Winzingen, bei der Arbeiten von Valentina Jaffé neben solchen des Heidelberger Fotokünstlers Eyal Pinkas präsentiert werden.