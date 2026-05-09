Bollerwagen, Alkohol und Männerausflüge: Das ist für viele das Sinnbild des Vatertags. Doch woher kommt das eigentlich, und wie passt es zu unserer Weinkultur?

Schöne Aussichten: In der Zeit von 1. Mai bis Fronleichnam (4. Juni) reiht sich ein langes Wochenende an das nächste. Und das in der schönsten Jahreszeit. Das erste Brücken-Wochenende steht nächste Woche an, Christi Himmelfahrt. Wobei die christliche Bedeutung des Feiertags – die Rückkehr von Jesus Christus zu Gott – vielen wohl gar nicht (mehr) wirklich bewusst ist.

Für viele ist der Feiertag schlicht der „Vatertag“. Oder, wie der Pfälzer sagt, der „Vaddadach“. Klingt ein bisschen dadaistisch, ist es aber nicht. Aber was für eine Bewandtnis hat es eigentlich mit diesem Tag? Nicht, dass wir nicht wüssten, wie der Tag gefeiert wird. Stichwort Bollerwagen, Stichwort Schorle-Wandern, Bier, Wein, Schnaps. Das Magazin Focus hat übrigens im vergangenen Jahr den Vorschriften, die „Mann“ kennen sollte, einen eigenen Artikel gewidmet. Die wichtigsten: Trinken ist erlaubt, Fußgänger müssen keine Promillegrenze beachten, Fahrradfahrer dagegen schon. Laute Musik ist verboten (Feiertag), Grillen nur an Grillplätzen erlaubt, Wildpinkeln wiederum verboten.

Das ist alles wichtig zu wissen, denn Vaddadachsausflüge sind bekanntermaßen häufig mit hohem Alkoholkonsum verbunden. Kein Zufall, dass Frauen und Kinder bei diesen „Wanderungen“ unerwünscht sind, denn hier feiert der Mann nur sich selbst, als Mann, nicht als Vater.

Familientag und kleine Geschenke

Das war übrigens nicht immer so und ist auch keineswegs überall so. In Italien oder Portugal wird der Vatertag am 19. März gefeiert, am Josefstag. Analog zum Muttertag ist das ein Familientag, die Kinder basteln kleine Geschenke oder lernen Gedichte. In anderen Ländern, beispielsweise in Frankreich, ist der Vatertag am dritten Sonntag im Juni. Auch hier ist das ein Familientag mit kleinen Geschenken für die Papas.

In Deutschland dagegen wird der Vatertag in manchen Regionen auch „Herrentag“ genannt. Seinen Ursprung hat der Feiertag zwar in den USA, die aktuelle Form kam Feierns entwickelte sich aber aus der „Berliner Herrenpartie“. Teilweise werden dort die Touren auch „Kremsertouren“ genannt, nach einem früheren Berliner Fuhrunternehmen, das die Ausflügler zu den Gasthäusern brachte. Auch die Brauereien sollen die Touren gezielt gefördert haben.

So war das also, damals. Aber Moment mal. Wir hier in der Pfalz sind doch keine Biertrinker. Und der Weinbranche hilft es doch nicht, wenn Männer Schorle trinkend und grölend durch die Weinberge stolpern. Was wirft denn das für ein Licht auf ein Getränk, das seine Produzenten als Kulturgut verstehen??