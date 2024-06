Deutsche Fußballfans sind beim Feiern von Siegen noch etwas aus der Übung.

Wer erinnert sich nicht an die Fußball-WM 2006, als uns Schweini und Poldi verzückten, als das ganze Land ein einziges schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer war und die Deutschen erstaunt feststellten, dass sie ja gar nicht so verbiesterte Sauertöpfe sind? 18 Jahre später haben wir mit dem EM wieder ein Fußball-Großereignis im Land. Erleben wir jetzt – um diesen abgelutschten Begriff noch ein wenig weiter zu strapazieren – das „Sommermärchen 2.0“?

Zugegeben: Die Nagelsmann-Buben kicken – Stand: Freitagabend, nach zwei Vorrundensiegen – bisher sehr ordentlich. Aber ansonsten kann die EM 2024 im Vergleich mit der WM 2006 noch nicht so richtig mithalten. Schon vom Wetter her, denn dazu regnet es diesmal viel zu viel. Hatten wir damals nicht vier Wochen Sonnenschein am Stück?

Trotz voller Fanmeilen und allmählich steigender Begeisterung der Massen: Zumindest im Straßenbild hält sich der schwarz-rot-goldene Taumel noch in Grenzen. Nach den ersten guten Auftritten von Gündogan und Kollegen wagen es erst seit dieser Woche wieder Autofahrer, zaghaft zwei Fähnchen links und rechts ans Seitenfenster zu klemmen. In den trostlosen letzten Jahren, als die Nationalmannschaft nicht gerade Begeisterungsstürme entfachte, dürften Fan-Utensilien dieser Art ja ziemliche Ladenhüter gewesen sein.

Ein bisschen aus der Übung gekommen – wer will es ihnen verdenken? – sind die Deutschen auch beim Bilden eines Autokorsos. Nach dem Schottland-Spiel sprangen wohl noch nicht so viele Fans in den Wagen, um ihrer Begeisterung fahnenschwenkend und mit Hupkonzert Ausdruck zu verleihen. Nach dem Sieg gegen Ungarn waren es zwar schon deutlich mehr. Zu beobachten waren aber auch völlig losgelöste Fans, die eine Weile herumfahren mussten, um Gleichgesinnte zu finden, und notgedrungen erst einmal einen Solo-Korso bildeten. Bei den Fans der türkischen Mannschaft klappt das viel besser: Nach dem 3:1 gegen Georgien hatte sich die erste Kolonne schon gefühlt zehn Sekunden nach dem Schlusspfiff gefunden – und war mit einer Euphorie und Lautstärke unterwegs, als hätte die Türkei nicht das erste Gruppenspiel, sondern die Europameisterschaft gewonnen. Aber die Schland-Fans haben ja hoffentlich noch ein paar Spiele Zeit, das mit dem Korso zu trainieren ...