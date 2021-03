Nachdem die gemeinschaftliche Lesung von Katharina Dück und Usch Kiausch in der Literaturvilla-Reihe im Mußbacher Herrenhof im vergangenen Jahr coronabedingt bereits zweimal verschoben werden musste, wird der dritte anberaumte Termin morgen, Donnerstag, um 19 Uhr nun kurzfristig ins Netz verlegt. Die beiden Neustadter Autorinnen stellen ihr im Mai 2019 im Haßlocher „Brot & Kunst“-Verlag erschienenes Gemeinschaftsprojekt „Petersburg/Detroit“ (wir berichteten hier) vor, eine kontrastierend angelegte „Doppelerzählung“ in freirhythmischen „Gedichten“ und unterstützt durch reale Zeitdokumente wie Fotos oder Eintrittskarten, bei der die beiden genannten Städte für zwei junge Frauen einen Aufbruch zu neuen Ufern bewirken. Das Werk basiert auf autobiografischen Erfahrungen: Tatsächlich verbrachte Usch Kiausch als gerade mal 18-Jährige in den 60ern ein Austauschjahr in Berkley, einer Arbeitervorstadt von Detroit, und Katharina Dück etwa im gleichen Alter 1999 ein paar Wochen in St. Petersburg – für beide eine lebensprägende Erfahrung. Für musikalische Unterstützung sorgt der Mannheimer Jazzpianist Robert Schippers. Die Teilnahme ist kostenlos. Einwählen kann man sich über den Zoom-Link www.literatur040321.herrenhof-mussbach.de.