Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Klassische Lesungen folgen oft Ritualen, die in ihrer Ernsthaftigkeit ebenso komisch wie einschläfernd wirken. Ganz anders verhielt es sich am Freitagabend in der Neustadter Stadtbücherei, wo Usch Kiauch und Katharina Dück ihr jüngstes Gemeinschaftswerk „Detroit/Petersburg“ vorstellten.

Für Auflockerung sorgte hier schon der Umstand, dass zwei Autorinnen sich die Arbeit teilten und dabei auch noch konsequent im Wechsel auftraten. Auch dass die Veranstaltung als „Lesung