Die US-Band „Shovelin Stone“ war letztes Jahr im April erstmals in Deutschland unterwegs. Eines ihrer Konzerte führte sie dabei nach Neustadt in die „Kantine 16“. Zu dem Zeitpunkt hatte fast niemand im Publikum zuvor von den Newcomern aus Denver/Colorado gehört. Umgekehrt war sich die Band überhaupt nicht sicher, wie ihre in Deutschland wenig populäre Bluegrass-Musik hier aufgenommen werden würde. Der Sympathiefunke sprang aber beidseitig sofort über, und so kommt man nächsten Samstag erneut an die Weinstraße.

Der Teppich ist ausgerollt: Makenzie Willox (Gesang, Gitarre, Mundharmonika), Zak Thrall (Banjo, Gesang), Russik Smith (Bass, Mandoline) und Brett Throgmorton (Schlagzeug)