Die Gerst Recycling GmbH muss das Abfallwirtschaftszentrum in der Branchweilerhofstraße räumen. Das hat das Landgericht Frankenthal am Montag entschieden. Seither prüfen sowohl die Stadt Neustadt als auch das Unternehmen das Urteil anhand der 21-seitigen schriftlichen Begründung.

Damit leichter tut sich die Stadt als Klägerin, die zumindest in erster Instanz gewonnen hat. Ganz so überraschend sei dies für ihn aber nicht gewesen, so Oberbürgermeister Marc Weigel auf Anfrage. Die Anwälte der Stadt hätten vorab bereits darauf hingewiesen, dass sowohl eine gute Erfolgschance bestehe als auch darauf, dass ein Urteil schnell ergehen könne.

Keine stichhaltigen Argumente

Beides hatte sich am Montag bewahrheit. Die Vorsitzende Richterin setzte bei einem Verkündungstermin einen Schlusspunkt unter den Rechtsstreit auf Ebene des Landgerichts. Aus ihrer Sicht stach keines der von Gerst angeführten Argumente, dass die Kündigung des Pachtvertrags für das Gelände des Abfallwirtschaftszentrums unrechtmäßig sei – weder formal noch inhaltlich.

Geklärt ist mittlerweile, dass die Rückgabe alle Flächen des Abfallwirtschaftszentrums umfasst. Zunächst für etwas Verwirrung gesorgt hatte die von der Vorsitzenden beschriebene Ausnahme von „geschwärzten Flächen“. Dabei handelt es sich aber laut Plan um Zufahrtswege.

Vorläufige Vollstreckung möglich

„Das Urteil ist natürlich positiv für uns“, so der OB. Allerdings müsse nun abgewartet werden, ob die Gerst Recycling Rechtsmittel einlege. Ungeachtet dessen werde die Stadt das Gespräch suchen, um zu klären, wie und bis wann das Unternehmen das Gelände räumt – zumal der Betrieb ohnehin stillgelegt sei. Weigel: „Wir wollen eine schnelle Räumung.“

Das Landgericht hat in seinem Urteil festgeschrieben, dass die Räumung vorläufig vollstreckt werden kann, die Entscheidung einer möglichen weiteren Instanz also nicht abgewartet werden muss. In diesem Fall müsste die Stadt 250.000 Euro als Sicherheit hinterlegen für den Fall, dass das Urteil rückgängig gemachte werden sollte und der Gerst Recycling durch das Vollstrecken ein Schaden entstanden wäre. „Auch wir prüfen noch, können also aktuell noch nichts dazu sagen“, erklärte ihr Geschäftsführer Andreas Gerst am Donnerstag auf Nachfrage.