Nach dem Großbrand in der Nacht auf Dienstag auf dem Gelände der Recyclingfirma Remondis in Lachen-Speyerdorf hat sich die Kriminalpolizei in Neustadt zur Ursache geäußert. Laut einem Sprecher hat sich vermutlich ein Lithiumionen-Akku selbst entzündet. Wie der Niederlassungsleiter Christian Salzmann im Gespräch mit der RHEINPFALZ mitteilte, komme es immer wieder vor, dass solche Akkus nicht fachgerecht entsorgt werden.

Nach Angaben der Kripo sei bei dem Großbrand kein Schaden entstanden. Das Unternehmen muss laut Salzmann „lediglich“ mehr Geld für die Entsorgung des ohnehin zur Verbrennung vorgesehenen Gewerbemülls bezahlen, da er durch das Löschwasser nun schwerer sei. Ein Übergreifen auf Gebäude hatte die Feuerwehr verhindern können. „Wir sind glimpflich davongekommen“, so Salzmann.

Bei dem Einsatz waren am Montagabend bis in die Nacht hinein 145 Kräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei vor Ort. Gegen 3 Uhr war das Feuer gelöscht. Ein Feuerwehrmann verletzte sich leicht am Fuß.

