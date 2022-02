Lambrecht. Auf dem Lambrechter Friedhof gilt für Aschen von Verstorbenen zukünftig nur noch eine Ruhezeit von 15 Jahren, bisher sind es 25 Jahre. Dadurch reduzieren sich die Kosten für Urnengräber.

Wie Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG) in einer Sitzung des Stadtrats am Dienstag erläuterte, durften Urnengräber bisher schon nach 15 Jahren geräumt werden. Aufgrund der in der Friedhofssatzung festgelegten Ruhezeit war eine Neubelegung der Urnengrabstätten aber erst nach 25 Jahren möglich. Dies habe dazu geführt, dass Lücken in den Urnenfeldern entstanden seien. Das sehe nicht gut aus, lautet Müllers Auffassung.

Die Mitglieder des Stadtrats beschlossen einstimmig, die Friedhofssatzung dahingehend zu ändern, dass die Ruhezeit für Aschen auf 15 Jahre verkürzt wird, die für Leichen bleibt bei 25 Jahren.

Ebenfalls einstimmig änderte der Lambrechter Stadtrat die Friedhofsgebührensatzung. Wer sich für eine Urnengrabstätte entscheide, könne einiges sparen, erklärt Müller. Die Kosten für die Verleihung von Nutzungsrechten für ein Urnengrab wurden von bisher 319 Euro auf 192 Euro reduziert. Die Kosten für die Nutzungsrechte für eine Urnengrabstätte auf der Ruhewiese sinken von 650 Euro auf 390 Euro.