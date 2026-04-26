Beim Bahnhaltepunkt Süd soll ein neues Viertel entstehen. Gut, dass die Politik dem Projekt eine Chance gibt und Ziele formuliert.

Neustadt wirbt ja gerne mit seiner malerischen Altstadt und wie reizvoll das Herz der Weinstraße doch ist. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch: So manche Ecke in der Stadt ist alles andere als vorzeigbar. Dazu zählt auch das zwei Hektar große Gebiet zwischen Bahnlinie, Naulottstraße und Lachener Straße. Neudeutsch kann man fast von Lost Place sprechen, obwohl dort ja noch Menschen leben und es Gewerbetreibende gibt. Allerdings ist der Gesamteindruck ziemlich bescheiden. Das Areal wirkt heruntergekommen.

Da dessen Eigentümer dort nichts mehr investieren will, bietet das Urbane-Quartier-Konzept, das über einen privaten Investor realisiert werden soll, eine große Chance. Hier könnte ein spannendes Viertel entstehen, von dem Neustadt profitiert. Nicht zu vergessen die Aussicht auf 200 Wohnungen. Im Vergleich zum Ist-Zustand kann es fast nur besser werden. Das ist die berechtigte Motivation für den angestoßenen Prozess. Kritische Anmerkungen sind aber auch legitim und wichtig. Denn man formuliert damit Ziele, was aus Neustadt werden soll – und woran sich der Investor zu halten hat. Der erste Schritt ist gemacht, die nächsten Etappen können kommen und werden spannend.