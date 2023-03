Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was ärgert die Diedesfelderinnen und Diedesfelder am meisten in ihrem Ort? Wo sollte etwas getan werden? Beim Weindorf-Lesertelefon am Dienstag war es vor allem die Parksituation, die als Ärgernis bezeichnet wurde.

Nur wenig Verständnis für die Aussagen von Ortsvorsteher Volker Lechner (FWG) bringt die Diedesfelderin Anita Götz auf. Der Ortschef hatte sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ über