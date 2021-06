Die Unwetter am Freitag und Samstag haben Neustadt nur vereinzelt getroffen. Zwei Einsätze gab es für die Feuerwehr. Sie musste in Königsbach und Lachen-Speyerdorf Keller auspumpen. „Ansonsten haben wir Glück gehabt“, sagt Clemens Litty von der Feuerwehr.

Alle Nutzer von Warnapps haben es am Freitagmittag selbst gemerkt: Die Wetterdienste hatten flächendeckend vor Unwettern gewarnt. Die Feuerwehr war deshalb ab 14 Uhr in Königsbach im Einsatz. „Über dem Ortsteil hat sich Starkregen entladen“, berichtet Litty. Die Folge: Durch die Wassermassen kam es an Abwasserkanälen und Einläufen zu Rückstaus. Einige Keller liefen voll. Die Wehrleute pumpten die betroffenen Anwesen wieder frei. Laut Litty kam es an vier Stellen zu Problemen: zweimal in der Erika-Köth-Straße, einmal am Hitzpfad sowie einmal im Jesuitengarten. Den zweiten Unwettereinsatz hatte die Feuerwehr am Samstag ab 19.30 Uhr in Lachen-Speyerdorf. In der Straße Rittersbüschel kam es ebenfalls zu gefluteten Kellern.