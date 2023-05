Bei den Gewittern blieb am Sonntagnachmittag auch Neustadt nicht verschont. Im Stadtgebiet kamen schlagartig große Wassermassen nieder, die Freiwillige Feuer war mehrfach gefragt.

Beim ersten von sechs Einsätzen rückten die Neustadter Wehrleute in die Talstraße aus. Das Wasser ergoss sich vom Hang durch ein Viadukt unter der Bahnlinie auf die Talstraße und überflutete diese. Da die dortigen Körbe der Senkkästen verstopft waren, lief das Wasser laut Feuerwehr nicht weiter ab. Die Einsatzkräfte sicherte die Gefahrenstelle ab und zogen die Schmutzkästen heraus. So konnte das Wasser zügig ablaufen, die Straße war schnell wieder passierbar.

Einen weiteren längeren Einsatz hatte die Wehr in der Stangenbrunnengasse. Im Bereich der dortigen Baustelle zwischen der Haupt- und Hetzelstraße floss das Wasser nicht ab und staute sich auf rund dreißig Zentimeter an. Es war kurz davor, in ein Wohnhaus einzudringen. Mit Hilfe einer Tauch- und Schmutzwasserpumpe leitete die Feuerwehrleute das Wasser in einen Kanaleinlauf an der Kreuzung Hauptstraße/Stangenbrunnengasse. Zusätzlich sicherten sie das Gebäude mit Sandsäcken.

Markise droht einzubrechen

Ein weiterer Einsatz folgte in der Oberen Hauptstraße. An einem Ladengeschäft drohte die Sonnenschutzmarkise unter den Wassermassen einzuknicken. Mit Hilfe von Besen entfernten die Wehrleute das Wasser auf der Markise.

In der Winzinger Straße drohte eine Sickergrube wegen den Wassermassen überzulaufen. Da der Regen nachließ, entspannte sich laut Wehrführung die Situation von alleine, sodass die Einsatzkräfte nicht mehr eingreifen mussten. In der Straße am Klausenbergweg floss Wasser aus einer Baugrube über die Straße in einen dortigen Graben. Nach der Kontrolle war allerdings kein Einsatz mehr erforderlich. In einem Wohngebäude in der Friedrichstraße war der Wasserstand des eingedrungenen Wassers so niedrig, dass die Feuerwehr mit ihren Möglichkeiten nicht helfen konnte. Hier musste laut Feuerwehr der Eigentümer mit Putzlappen selbst Hand anlegen. Nach gut zwei Stunden waren alle Einsätze beendet.