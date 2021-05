Mit dem Unverpackt-Laden „Foi“ haben Stephanie Selig und Mara Theisen in Neustadt einen Nerv getroffen. Doch Klimaschutz bedeutet für die beiden weit mehr, als nur auf unnötige Verpackungen zu verzichten. Sie geben praktische Tipps für den Alltag.

Statt alle zwei Wochen stellen Mara Theisen und ihr Mann nur noch alle vier bis sechs Wochen einen vollen gelben Sack vor die Tür. Wer weniger in Plastik verpackte Produkte kauft, hat entsprechend weniger Müll. Aus der Idee, beim Einkauf auf Verpackungen zu verzichten, entsteht schließlich der Gedanke, mehr zu tun. Da passt es doch, dass die gelernte Frisörin innerhalb von zwei Wochen die Ernährungswissenschaftlerin Stephanie Selig zufällig im Unverpackt-Laden in Mannheim trifft. „Wir haben recht schnell zueinander gefunden und uns gedacht, wenn wir das Konzept gut finden, dann vielleicht auch andere in Neustadt“, berichtet Selig. „Mit dem Abraxas gab es ja schon einen Biomarkt, der gut läuft. Es gab also offensichtlich schon Kunden, die bereits dafür sind, für Biolebensmittel Geld auszugeben“, sagt Theisen.

Die beiden sehen sich gemeinsam mehrere Unverpackt-Läden an und machen dann Nägel mit Köpfen: Sie eröffnen – „bevor es jemand anders macht“ und mit finanzieller Starthilfe über eine Crowdfunding-Initiative – ihren eigenen Unverpackt-Laden „Foi“, Pfälzisch für „fein“, in der Neustadter Hauptstraße. Dort können Kunden sich Getreide, Schokolade, Essig, Öl, Nudeln, Zahnpasta und Putzmittel abfüllen lassen – in eigene Behältnisse wie Gläser oder Stoffsäckchen und genau so viel, wie sie benötigen.

Nicht gleich komplett umstellen

Der Laden kommt an, vor allem bei jungen Familien, aber auch bei Schülern und älteren, oft alleinstehenden Kunden. „Viele Ältere fühlen sich an die kleinen Läden von früher erinnert, sie bringen also auch ein gewisses Verständnis dafür mit, dass es bei uns nicht schnell, schnell geht wie in einem Supermarkt“, sagt Selig. „Wir sind wie ein Kaufladen in groß.“ Ein Kaufladen mit kleiner Café-Ecke, in dem es auch Kaffee und jeden Tag frischen selbstgebackenen Kuchen gibt. Bis auf montags, denn da ist Ruhetag.

Die beiden Unternehmerinnen trotzen also den Zweiflern, die geunkt haben, dass das Konzept in Neustadt als Nicht-Studentenstadt nicht aufgehen würde. Doch sie sehen sich weniger als Missionarinnen, sondern mehr als Ideengeberinnen. „Klar, in Sachen Klimaschutz muss vieles politisch entschieden werden. Aber das bedeutet nicht, dass man sich als Verbraucher zurücklehnen darf mit der Einstellung: Ich alleine verändere doch eh nichts“, betont Selig. „Man muss ja auch nicht von jetzt auf gleich sein komplettes Sortiment zu Hause umstellen“, ergänzt Theisen. Nachhaltig sei es zum Beispiel auch nicht, alle Tupperdosen wegzuschmeißen, weil man lieber auf Plastik verzichtet, Stichwort unnötiger Müll. Ein guter Anfang sei es, sich einzelne Räume vorzunehmen, zum Beispiel die Küche oder das Badezimmer.

„Es braucht keine Chemiekeulen“

In Sachen plastikfreies Badezimmer kennt sich Stephanie Selig gut aus. Sie benutzt Seife und Öl als Gesichtspflege, festes Shampoo, Zahnpulver und Kokosöl zum Zähneputzen und ein Luffa-Pad anstelle eines Peelings, in dem sich oft Mikroplastik befindet. „Beim Thema Putzen braucht es übrigens auch keine Chemiekeulen. Ein super Kalklöser besteht zum Beispiel aus Zitrone, Milch und Weinsäure“, weiß Selig. „Im Prinzip bekommt man die komplette Wohnung mit abbaubaren Produkten sauber“, ergänzt Theisen. Und diese Produkte gebe es natürlich alle im „Foi“. Ebenso wie Ratgeber in Buchform, plastikfreie Verpackungen oder Putzzubehör wie Luffa-Schwämme.

Ihre Waren beziehen die beiden vor allem von einem auf Unverpacktes spezialisierten Großlieferanten, aber auch von kleineren lokalen Produzenten. „Unser Kichererbsen und Sojabohnen kommen aus Friedberg, die Tortillachips aus Bayern“, so Theisen. Sie selbst ernährt sich seit rund sechs Jahren vegan. Noch immer gebe es Menschen, die Veganer als Biokörnerfresser oder Sojamilchtrinker bezeichneten, sagen die beiden. „Vegan ist ja aber auch kein Muss. Es hilft schon, wenn man achtsam ist beim Einkauf und gerade bei tierischen Produkten wegkommt von dem Motto Geiz ist geil“, sagt Selig. „Es ist wie bei allem: Die Menge macht’s“, so Theisen.