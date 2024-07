Aus bisherigem Fehlverhalten nichts gelernt hat ein 40-jähriger Neustadter. Eine Polizeistreife wollte den Mann in der Nacht zum Samstag kurz nach Mitternacht in der Von-Hartmann-Straße einer Personenkontrolle unterziehen. Als der 40-Jährige die Polizisten sah, wollte er flüchten. Doch doch die Beamten waren schneller und holten den Mann ein. Dann wurde schnell klar, warum sich der 40-Jährige merkwürdig verhielt: Er stand unter Drogeneinfluss. Und das nicht zum ersten Mal. Laut Polizei hatte sich der Mann bis dahin in diesem Jahr schon drei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingehandelt. Nun kam Anzeige Nummer vier hinzu. Der Mann gab zu, dass in seiner Wohnung „geringe Mengen Betäubungsmittel“ lagern. Bei einer Durchsuchung entdeckten die Polizisten mehrere Ecstasy-Tabletten sowie einer geringen Menge Amphetamin. Die Drogen wurden sichergestellt. Auf den Neustadter kommt nun ein Strafverfahren zu.