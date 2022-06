Die auch für Neustadt zuständige Agentur für Arbeit in Landau hat am Donnerstag die Juni-Zahlen vorgelegt. Die Daten passen nicht so ganz ins gewohnte Bild.

Im Juni ist es dem Bericht der Arbeitsagentur zufolge zu einem „saisonuntypischen Anstieg“ der Arbeitslosigkeit gekommen. Im gesamten Bezirk, der die Städte Landau und Neustadt sowie die Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße umfasst, waren 10.996 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet – 386 mehr als im Mai. Die Arbeitslosenquote ist entsprechend von 4,0 auf 4,2 Prozent gestiegen. Dennoch gebe es im Vergleich zum Vorjahr eine „Erholung nach der Corona-Krise“. Denn im Juni 2021 gab es rund 920 Arbeitslose mehr als jetzt, die Quote lag damals bei 4,5 Prozent. In Neustadt direkt waren im Juni 1613 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet – 32 mehr als im Mai, aber 127 weniger als im Juni 2021. Die Arbeitslosenquote in Neustadt ist von 5,4 auf 5,6 Prozent gestiegen.

Den aktuellen Anstieg führt Konrad Stephan, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Landau, zum einen auf „gestörte Lieferketten, Materialknappheit und Teuerungen“ zurück. Denn unter all diesen Faktoren leide die Wirtschaft. Hinzu komme seit Juni die Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge durch die Jobcenter. Dieser Faktor sei primär für den „aktuellen Anstieg der Zahl der Arbeitslosen“ verantwortlich, so Stephan. In den drei Jobcentern im Bereich der Arbeitsagentur Landau seien Mitte Juni 1300 Ukrainer registriert gewesen.

Im Juni gab es zudem 760 offene Stellen. Das seien 500 mehr als vor einem Jahr. Damals seien die Pandemieauswirkungen noch deutlich spürbarer gewesen.