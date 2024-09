Wandern und sich dabei unterhalten, das fand Friedrich Schmidt-Roscher schon als Jugendlicher eine gelungene Kombination. Heute findet der protestantische Pfarrer in Haßloch das immer noch gut – läuft aber auch allein, um zu entspannen oder nachzudenken.

Einen Weg nicht alleine bestreiten zu müssen, das hat für Friedrich Schmidt-Roscher immer eine gewisse Symbolkraft. Der in der Südwestpfalz

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

bgeoneer und wahneefugaesc afrPerr lebt tsie 0207 in ;Hilhszcalog,& wo re seienn fein;glamveitul&l nbugAefa in red rhecepsintontsat Kgcreinneehmied rneg hknactmm.o bA dun zu lma eib rniee nspnneaot agndnreWu g;&duizralnse in der rNuat zu esni, tmkom dme lm6rh2eJig;&uan- dsauchur e:teengng ubD&