Die Untersuchungen zur Einschulung an den Neustadter Grundschulen haben begonnen. Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim untersucht die Kinder, die im Sommer eingeschult werden. Die Termine finden im Gesundheitsamt Neustadt (Neumayerstraße 10) jeweils zwischen 8 und 12 Uhr statt: für die Grundschule Geinsheim am 29. Februar, 1. und 4. März; für die Brüder-Grimm Schule vom 5. bis zum 8. März; für die Grundschule Gimmeldingen am 11., 12. sowie am 14. und am 15. März; für die Grundschule Haardt von 18. bis 20. sowie am 22. März. Die Eltern wurden laut Gesundheitsamt bereits von der Schule oder dem Gesundheitsamt informiert, die genaue Terminvergabe erfolgt demnach durch die Schule.