Für drei Verkehrsteilnehmer hat ihre Fahrt abrupt geendet, weil sie unter dem Einfluss von (unterschiedlichen) Betäubungsmitteln standen und von der Polizei erwischt wurden. Wie die Beamten mitteilten, kontrollierten sie am Sonntag um 4.20 Uhr einen 20-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Maikammer, der mit seinem Wagen in der Landauer Straße unterwegs war. „Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Kokain steht“, berichten die Beamten. Bei einer Kontrolle in der Martin-Luther-Straße einige Stunden zuvor, am Samstag um 23.10 Uhr, nahmen die Beamten starken Cannabisgeruch wahr, als der Fahrer das Fenster seines VWs öffnete. Im weiteren Verlauf sei festgestellt worden, dass der 40-jährige Fahrer aus Lambrecht unter Cannabiseinfluss stand, berichten die Beamten. Am Freitagabend stoppten die Polizisten einen 38-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Edenkoben auf einem Kleinkraftrad auf der Bundesstraße 39 zwischen Neustadt und Lambrecht. Der Mann sei nicht im Besitz eines Führerscheins, meldet die Polizei. Außerdem hätten Vortests einen Alkoholwert von 1,1 Promille sowie die Beeinflussung durch Cannabis und Amphetamin ergeben.