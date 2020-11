Eine nicht gerade geringe Distanz hat ein Unternehmer aus Pulheim (Nordrhein-Westfalen) in der Nacht auf Freitag auf sich genommen, weil er auf der Suche nach einem vermissten Transporter seiner Firma gewesen war. Laut Angaben der Polizei hatte ein 25-Jähriger aus Neustadt der Firma den Wagen offenbar nach seiner Entlassung unterschlagen. Da der Geschäftsführer den Transporter bei dem ehemaligen Mitarbeiter in Neustadt vermutete, fuhr er kurzerhand in die Pfalz und suchte im Neustadter Stadtgebiet beinahe jede Straße ab. Nach mehrstündiger Suche fand der 47-jährige Geschädigte das Fahrzeug in der Lindenstraße.

Er rief die Polizei. Die Polizisten bestätigten, dass der Unternehmer der Besitzer des Transporters ist, und so durfte er sein Gefährt wieder übernehmen. Einen Zweitschlüssel hatte er dabei. Den 25-jährigen Beschuldigten erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Unterschlagung.